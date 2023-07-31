Власти Чехии заморозили активы российского олигарха Евтушенкова
Чешские власти заблокировали банковские счета и заморозили активы российского бизнесмена Владимира Евтушенкова, имеющего связи с Владимиром Путиным
Об этом пишет "Радио Прага".
"Евтушенков имеет связи с президентом России Владимиром Путиным и является самым известным российским бизнесменом, на которого Чехия нацелила сегодня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у российского бизнесмена есть недвижимость в городе Карловы Вары стоимостью более 500 миллионов чешских крон. Также известно, что он был внесен в список санкций в Чехии еще в июне 2023 года.
Как отмечает чешский телеканал Ct 24, Евтушенков тайно контролирует компанию по производству электрокомпонентов и владеет гостиницами в Чехии. А в России его компании производят и снабжают системы вооружения для российских военных.
Финансовое аналитическое правительство Чехии объявило о конфискации пятизвездочной гостиницы Savoy Westend, также принадлежащей олигарху. В прошлые годы там останавливались выдающиеся российские политики, художники и предприниматели, некоторые из них сейчас находятся в санкционных списках.
- Напомним, россиянин Владимир Евтушенков стал первым олигархом, в отношении которого Минюст Украины подал иск в ВАКС о конфискации активов. 1 сентября Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства активов гражданина РФ, размещенных на территории Украины.
- Кабинет Министров передал в управление Фонда государственного имущества Украины 17 объектов недвижимого имущества и части корпоративных прав 5 предприятий, которыми владел российский бизнесмен Владимир Евтушенков.
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