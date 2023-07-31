Власти Чехии заморозили активы российского олигарха Евтушенкова

Об этом пишет "Радио Прага".

"Евтушенков имеет связи с президентом России Владимиром Путиным и является самым известным российским бизнесменом, на которого Чехия нацелила сегодня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у российского бизнесмена есть недвижимость в городе Карловы Вары стоимостью более 500 миллионов чешских крон. Также известно, что он был внесен в список санкций в Чехии еще в июне 2023 года.

Как отмечает чешский телеканал Ct 24, Евтушенков тайно контролирует компанию по производству электрокомпонентов и владеет гостиницами в Чехии. А в России его компании производят и снабжают системы вооружения для российских военных.

Финансовое аналитическое правительство Чехии объявило о конфискации пятизвездочной гостиницы Savoy Westend, также принадлежащей олигарху. В прошлые годы там останавливались выдающиеся российские политики, художники и предприниматели, некоторые из них сейчас находятся в санкционных списках.