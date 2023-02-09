Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает в телеграме.

По его словам, якобы все 9 дронов были сбиты. О типе беспилотников не уточняется.

"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отбита. В результате работы системы ПВО из девяти летательных аппаратов, которые атаковали, сбиты все девять", - написал он.

Пострадавших и разрушений нет.

Впоследствии Богомаз добавил, что российские системы ПВО отразили еще одну атаку БПЛА, как будто со стороны ВСУ. Пострадавших и разрушений тоже нет.