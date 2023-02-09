Власти Брянской области обвинили Украину в атаке беспилотников на регион, работала ПВО
Ночью 9 февраля и утром этого дня в Брянской области России прогремели взрывы. Губернатор области заявил о работе ПВО по беспилотникам
Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает в телеграме.
По его словам, якобы все 9 дронов были сбиты. О типе беспилотников не уточняется.
"Сегодня ночью украинские националисты атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. Системой ПВО ВС РФ атака была отбита. В результате работы системы ПВО из девяти летательных аппаратов, которые атаковали, сбиты все девять", - написал он.
Пострадавших и разрушений нет.
Впоследствии Богомаз добавил, что российские системы ПВО отразили еще одну атаку БПЛА, как будто со стороны ВСУ. Пострадавших и разрушений тоже нет.
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