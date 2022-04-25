Власти Брянска из-за пожара на нефтебазе эвакуировали учеников школ и сотрудников некоторых заведений, - СМИ

Об этом сообщает местное издание "Новости Брянска".



По его данным, в Брянске происходит массовая эвакуация людей из заведений из-за пожара на нефтебазе, вызванного взрывом.



Так, власти города эвакуировали узников пяти школ, детского сада, арбитражного суда. Кроме того, улицу вывели из здания сотрудников мэрии.



Ссылаясь на слова очевидцев, СМИ сообщает о прибытии сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций. Официальных комментариев нет.

Напомним, в российском Брянске раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар на местной нефтебазе.

1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе. По данным украинской разведки, россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед своими гражданами преступным государством.

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