Власти Брянска из-за пожара на нефтебазе эвакуировали учеников школ и сотрудников некоторых заведений, - СМИ
В российском Брянске, где 25 апреля взорвалась нефтебаза, происходит массовая эвакуация учащихся школ и сотрудников некоторых заведений
Об этом сообщает местное издание "Новости Брянска".
По его данным, в Брянске происходит массовая эвакуация людей из заведений из-за пожара на нефтебазе, вызванного взрывом.
Так, власти города эвакуировали узников пяти школ, детского сада, арбитражного суда. Кроме того, улицу вывели из здания сотрудников мэрии.
Ссылаясь на слова очевидцев, СМИ сообщает о прибытии сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций. Официальных комментариев нет.
- Напомним, в российском Брянске раздались взрывы, а затем вспыхнул пожар на местной нефтебазе.
- 1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Тогда губернатор области обвинил ВСУ в авиаударе. По данным украинской разведки, россияне могут инсценировать атаки на собственные объекты в РФ, чтобы выставить Украину перед своими гражданами преступным государством.
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