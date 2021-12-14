Власти Британии предположили, что "Омикрон" распространяется со скоростью около 200 тыс. заражений в день

Об этом сообщает Sky News .



Согласно моделированию Агентства здравоохранения Великобритании, в настоящее время "Омикрон" заражает около 200 тыс. человек в день.



Однако эти цифры отражают не количество подтвержденных заражений, а прогнозы агентства, поскольку многие случаи заболеваний протекают бессимптомно или имеют настолько слабые симптомы, что их не проверяют с помощью тестов.



Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм сейчас составляет более 20% случаев коронавируса в государстве.



Джавид также добавил, что "Омикрон", считающийся гораздо более заразным, чем предыдущие штаммы, составляет более 44% инфекций в Лондоне, и ожидается, что он станет доминирующим вариантом в столице "в ближайшие 48 часов".



"В Великобритании сейчас 4,713 подтвержденных случаев заболевания "Омикрон"", - отметил Джавид.

Вчера, 13 декабря, Великобритания первой в мире зарегистрировала смерть от штамма "Омикрон".

Ранее сообщалось , что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется с "феноменальной скоростью" в Великобритании и составляет около 40% всех случаев заражений в Лондоне.

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