Власти боятся волонтерского движения в Украине?

В пятницу, 23 сентября, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" Христина Парубий поговорит с волонтером и воином Александром Молодым о преследовании волонтеров. Почему уже второй месяц подряд не может решиться проблема, как обыски и уголовные дела повлияли на ситуацию на фронте и обеспечение военных.

Не боится ли власть волонтерского движения в Украине? Почему власть и волонтеры не стоят бок о бок в борьбе с врагом?

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