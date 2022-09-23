Власти боятся волонтерского движения в Украине?
Как преследование волонтеров повлияло на ситуацию на фронте и обеспечение наших защитников
В пятницу, 23 сентября, в 11:00 в программе "Война и волонтеры" Христина Парубий поговорит с волонтером и воином Александром Молодым о преследовании волонтеров. Почему уже второй месяц подряд не может решиться проблема, как обыски и уголовные дела повлияли на ситуацию на фронте и обеспечение военных.
Не боится ли власть волонтерского движения в Украине? Почему власть и волонтеры не стоят бок о бок в борьбе с врагом?
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.92
Покупка 40.92Продажа 41.89
-
EUR
Покупка 40.13Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное