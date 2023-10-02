Власти блокируют работу украинских политиков заграницей, - нардеп Княжицкий
Украинским парламентариям нужно побольше работать с парламентами западных стран. К сожалению, власти блокируют работу наших политиков заграницей
Об этом рассказал народный депутат Украины Николай Княжицкий в эфире телеканала "Еспресо".
"Должна быть профессиональная работа наших политиков за границей, но наша власть не позволяет этого делать", - заявил Княжицкий.
Он рассказал об одном из случаев, когда депутаты имели возможность посетить конференцию в стране ЕС, но украинские власти отказались подписывать им командировки.
"Приглашали украинских депутатов, меня в частности, других моих коллег на большую конференцию в польский Карпач, где принимали участие руководители польского государства, правительства, парламента. И украинские власти фактически отказались подписывать командировки, в результате чего депутаты не присутствовали на конференции", - передал нардеп.
По его словам, это очень плохая тенденция, потому что налаживать отношения нужно через разговоры.
"Недавно я вместе с межпарламентской группой вернулся из Литвы, где прошли очень интересные встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента. В комитете иностранных дел все члены комитета в один голос говорили о том, что мы все должны быть в конгрессе США, чтобы общаться с конгрессменами и убеждать их. В Литве считают, что без этого будут провалы", – рассказал Княжицкий.
- В последний день августа народный депутат Николай Княжицкий из оппозиционной "Европейской Солидарности" (партия бывшего президента Петра Порошенко) сообщил, что Киев решил ограничить поездки украинских политиков в Польшу.
- Несколько ранее украинские СМИ также сообщали об усилении правил, касающихся всех стран и связывавшихся с тем, что некоторые депутаты использовали служебные командировки для отдыха в экзотических странах.
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