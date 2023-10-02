Власти блокируют работу украинских политиков заграницей, - нардеп Княжицкий

Об этом рассказал народный депутат Украины Николай Княжицкий в эфире телеканала "Еспресо".

"Должна быть профессиональная работа наших политиков за границей, но наша власть не позволяет этого делать", - заявил Княжицкий.

Он рассказал об одном из случаев, когда депутаты имели возможность посетить конференцию в стране ЕС, но украинские власти отказались подписывать им командировки.

"Приглашали украинских депутатов, меня в частности, других моих коллег на большую конференцию в польский Карпач, где принимали участие руководители польского государства, правительства, парламента. И украинские власти фактически отказались подписывать командировки, в результате чего депутаты не присутствовали на конференции", - передал нардеп.

По его словам, это очень плохая тенденция, потому что налаживать отношения нужно через разговоры.

"Недавно я вместе с межпарламентской группой вернулся из Литвы, где прошли очень интересные встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента. В комитете иностранных дел все члены комитета в один голос говорили о том, что мы все должны быть в конгрессе США, чтобы общаться с конгрессменами и убеждать их. В Литве считают, что без этого будут провалы", – рассказал Княжицкий.