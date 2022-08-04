Об этом информирует Европейская Правда со ссылкой на Tagesspiegel.

Как заявляет Мельник, два оператора музеев вызвались выставить российскую военную технику, однако Берлин отклонил их заявку.

"Уничтоженная военная техника РФ, которая будет выставлена ​​в центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", - пояснил экспосол.

"Поэтому украинцы шокированы тем, что окружное управление Митте (район Берлина – Ред.) отклонило эту заявку с абсолютно надуманным обоснованием", – отметил Мельник. Он также назвал отказ "настоящим скандалом".

Экспосол обратился к мерке Берлина Франциске Гиффай с просьбой уладить ситуацию.

Официального ответа власти Берлина пока не последовало.

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