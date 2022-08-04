Власти Берлина не разрешили провести выставку уничтоженной российской техники, посол Мельник потребовал от мэра изменить решение

Об этом пишет издание Der Tagesspiegel, также ситуацию прокомментировал посол в своем twitter.

По данным издания, два музейных оператора хотели выставить в Берлине уничтоженную в Украине российскую военную технику, но их заявку отклонили.

"Уничтоженная военная техника России, которая будет выставлена ​​в самом центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", - сказал Андрей Мельник изданию Tagesspiegel.

Также посол призвал мэра Берлина отозвать это решение и дать разрешение на проведение выставки.

"Эта отмена - настоящий скандал! Я обращаюсь к правящему мэру Франциску Гиффай и районному управлению Митте с просьбой отозвать это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", - написал он в twitter.

С 27 июня планировали открыть выставку российской техники в столице Польши – Варшаве.

10 июля мы писали, что в Праге откроется выставка военной техники российских оккупантов, обезвреженной в боях в Украине.

11 июля министр обороны заявил , что Украина помогает "осуществить" давнюю мечту Москвы. Он рассказал, что целью выставок разбитой техники россиян в Европе является "показать жителям европейских государств, какое нашествие смертоносного железа сдерживает Украина.

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