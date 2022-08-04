Власти Берлина не разрешили провести выставку уничтоженной российской техники, посол Мельник потребовал от мэра изменить решение
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на отмену выставки уничтоженной российской техники перед посольством России в Берлине и призвал мэра пересмотреть решение
Об этом пишет издание Der Tagesspiegel, также ситуацию прокомментировал посол в своем twitter.
По данным издания, два музейных оператора хотели выставить в Берлине уничтоженную в Украине российскую военную технику, но их заявку отклонили.
"Уничтоженная военная техника России, которая будет выставлена в самом центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", - сказал Андрей Мельник изданию Tagesspiegel.
Также посол призвал мэра Берлина отозвать это решение и дать разрешение на проведение выставки.
"Эта отмена - настоящий скандал! Я обращаюсь к правящему мэру Франциску Гиффай и районному управлению Митте с просьбой отозвать это странное решение и разрешить танковую выставку в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной", - написал он в twitter.
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