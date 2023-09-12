Власти Белой Церкви планируют приобрести убыточную ТЭЦ за 300 млн грн

Новая брусчатка, фонтаны, песок на пляже и барабаны в укрытие – покупаем! Деньги из местных бюджетов все покроют. Зачем буржуйки, старлинки, шелтеры для вынужденных переселенцев или новые пункты обогрева зимой? Власти в городах словно забыли, что война продолжается. И пока украинцы закрывают многомиллионное собрание на ударные дроны или комплексы БПЛА для разведки, деньги из местных бюджетов идут на другие, более "важные" нужды. Как приобретение убыточного предприятия с долгами в Белой Церкви.

Белоцерковская теплоэлектроцентраль обеспечивает теплом не менее 70 тысяч жителей города, генерирует электроэнергию и имеет миллионные долги, к которым привело неэффективное управление. Для решения многих проблем на предприятии Наблюдательный совет должен был инициировать собрание акционеров для избрания нового руководства. Впрочем, суд, вопреки законодательству, запретил это сделать. Поэтому акционеры собрались самостоятельно и избрали нового председателя правления Игоря Выгулярного.

Но из-за рейдерских атак на предприятие Игорь Выгулярный до сих пор не может приступить к выполнению своих обязанностей. Все из-за постоянных судебных процессов, которые инициирует ЧАО "Росава", чтобы признать решение общего собрания недействительным.

ЧАО "Росава" – владелец 9% акций ТЭЦ. По данным системы youcontrol, усматривается связь этой компании с Леонидом Глиняным. Бизнесменом и одним из богатейших депутатов Киевского областного совета. Он назначил руководить теплоэлектроцентралью своего человека – Вадима Богдана. И пока продолжаются суды, ТЭЦ доводят до критического состояния и банкротства.

Так, предприятие Белоцерковская Теплоэлектроцентраль должно уплатить 300 миллионов долгов Национальной акционерной компании Нафтогаз. Общий долг составляет более 800 миллионов.

С каждым днем предприятие, которое обеспечивает теплом и горячей водой Белую Церковь, приходит в упадок. Долги растут, а нынешний менеджмент разводит руками. В конце июня 2023 года дело о признании недействительным решения внеочередного собрания акционеров общества "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" рассмотрел Северный апелляционный хозяйственный суд. И признал внеочередное собрание акционеров законным, а Игоря Выгулярного - действующим руководителем. Он должен был принять обязанности и навести порядок на предприятии.

Тут неожиданно - власти Белой Церкви на сессии горсовета ставят вопрос об обращении в Национальный банк Украины о намерении приобретения в коммунальную собственность части Белоцерковской ТЭЦ.

Дело в том, что недвижимость и оборудование Теплоэлектроцентрали выставлены на продажу в счет погашения задолженности перед НБУ Банком "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ".

ТЭЦ должны были выставить на продажу на прозрачном аукционе, и выглядит так, что городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий уже обо всем договорился, так что честных торгов не будет.

Почему городской совет Белой Церкви решил выкупить проблемное предприятие с долгами и кто в этом заинтересован? Февраль 2023 года. Национальный банк Украины сообщил, что Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил его иск в АО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" об обращении взыскания на переданные в залог НБУ акции ЧАО "Белоцерковская Теплоэлектроцентраль", а это 40%. Таким образом, чтобы продать ТЭЦ, Нацбанк должен был организовать аукционы. Но власти Белой Церкви решили предложить свою цену - около 300 млн грн - и этим сделать невозможным любые торги. При том, что рыночная стоимость предприятия составляет более 2 млрд грн. Государство в условиях войны теряет существенные деньги. Обеспокоены и местные активисты.

"Тут же вопрос, за сколько мы выкупаем? – первый. Второй вопрос – что именно мы выкупаем? Третий вопрос – в каком он состоянии? И самое главное – кто будет гасить вот эти долги? То есть, мы весь бюджет потратим на погашение долга или если у нас не будет хватать средств, Белоцерковский горсовет проголосует и поднимут тариф на отопление для всего города?", - говорит руководитель Белоцерковской ячейки "SUPPORT AZOV" Александр Коломиец.

Александр Коломиец рассказывает, что 300 миллионов гривен в городе можно было потратить на более важные нужды. А чтобы обеспечить тепло в батареях горожан - значительно ниже построить новую котельную. Это позволит сэкономить сотни миллионов гривен только на газе. К тому же активист не понимает, почему именно сейчас возникла настоятельная потребность в приобретении предприятия. Остается открытым вопрос, сколько еще нужно будет вложить в ремонт теплоэлектроцентрали и как это отразится на тарифах для населения. Ведь последние 1,5 года ТЭЦ приходила в упадок.

"Нашу Белоцерковскую ТЭЦ загнали в долги именно частные руки. Раньше город не нуждался в выкупе, а вот в 2023-м году, в такой тяжелый период, нам нужно вытащить из карманов, затянуть пояса - не для строительства заводов, а купить ТЭЦ. Мне кажется , что часть средств, которые планируется выделять по этой схеме, будет где-нибудь оседать в нужных руках", - продолжает общественный активист.

Мы направили городскому главе Белой Церкви журналистский запрос, чтобы узнать, почему именно сейчас возникла необходимость передачи ТЭЦ городу, кто будет гасить долги и как это повлияет на тарифы. Из ответа стало известно, что тарифы для населения в условиях войны пока увеличивать не планируют, хотя и должны не реже одного раза в год пересматривать их, чтобы установить экономически обоснованные.

Между тем, местные рассказывают: срочная необходимость приобретения теплоэлектроцентрали с ее долгами возникла неслучайно. Дело в том, что упадок предприятия и его продажи на самом деле могут осуществляться в интересах скандальной компании Инвестохилс Веста, по данным издания "Наши деньги" косвенно входит в орбиту российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, против которого СНБО в 2021-м году ввел санкции. Фирма специализируется на скупке проблемных задолженностей банков, неоднократно обвинялась в рейдерстве и была фигурантом ряда громких скандалов, в том числе связанных и с международными инвестициями.

В прошлом году украинские правоохранители приступили к расследованию причастности "Инвестохиллс Веста" к ведению подрывной деятельности в Украине в пользу России. Согласно данным из Единого реестра досудебных расследований, помогает компании реализовать намерения именно связанный с ЧАО "Росава" депутат Киевского облсовета Леонид Глиняный.

На предприятии убеждают: после передачи теплоэлектроцентрали городу Павел Фукс и Инвестохилс Веста получат полный контроль над ТЭЦ, назначат туда свое руководство и якобы продолжат воровать и накапливать долги. Чтобы реализовать эту схему и заставить депутатов проголосовать, в горсовете вроде бы был применен подкуп. По крайней мере, на это намекал народный депутат Николай Бабенко, прибывший на заседание и предостерегавший депутатов от совершения уголовного преступления: "Единственное правовое последствие, которое данное обращение (о приобретении ТЭЦ в собственность города,- ред.) будет иметь, и я убежден в том, что уже имеет место – это, скорее всего, возбуждение уголовных дел в связи с подкупом депутатов».

Фамилии тех, кто подкупил, и тех, кого подкупили, Бабенко не озвучил. Но преступлений в этой истории может быть даже несколько. Это и преступная расточительность бюджетных средств, которые вместо приобретения убыточного предприятия могли быть направлены на куда более важные для Белой Церкви потребности, как оснащение укрытий или строительство шелтеров для переселенцев. И, по всей видимости, коррупционная попытка договориться о продаже залогового имущества без аукциона и по непрозрачной процедуре. И преступное ограбление государства, поскольку ТЭЦ решили продать за существенно меньшие деньги, чем его рыночная стоимость. Таким же преступлением является и пренебрежение законными правами акционеров теплоэлектроцентрали, и ухудшение инвестиционного климата в Украине, когда наша экономика в условиях войны уже давно пробила дно, а украинцы, в частности, жители Белой Церкви, едва сводят концы с концами.