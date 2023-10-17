Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке трех дронов
Вечером 16 октября в Белгородской области прозвучала серия взрывов. Власти региона заявляют об атаке беспилотников
Об этом сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
"Три беспилотника сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Гладкова.
- Министерство обороны России заявило , что в ночь на воскресенье, 15 октября, Курскую и Белгородскую области РФ атаковали 27 беспилотников. Все цели вроде бы сбила российская ПВО.
- Впоследствии СБУ сообщила , что ее дроны атаковали электрическую подстанцию в Белгородской области России, производившую электроэнергию для военных объектов.
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