Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке трех дронов

Об этом сообщает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"Три беспилотника сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Гладкова.