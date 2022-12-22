Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 22 декабря.

В РФ ищут добровольцев для строительства фортификационных сооружений в Белгородской области

Так, в целях строительства фортификационных сооружений в Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев для обустройства окопов, траншей и установки бетонных конусов. Желающим предлагают денежное вознаграждение.

ВСУ ударили по 16 районам скопления врага и отбили атаки около 16 городов и сел

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Также наши защитники сбили вражеский БПЛА типа "Форпост" и еще два типа "Ланцет-3".

В то же время, украинские ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

За минувшие сутки, 21 декабря, украинские воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка в Донецкой области.

Россия нанесла 6 ракетных и 15 авиаударов по Украине в течение суток

Продолжая агрессию, за прошедшие сутки, противник нанес 6 ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вместе с тем на Северском направлении противник обстрелял из реактивных систем залпового огня районе Заруцкого на Сумщине.

На Слобожанском направлении танковым и артиллерийских обстрелам подверглись районы населенных пунктов Красная Заря, Казачья Лопань, Веселое, Варваровка, Старица, Волчанск, Вильча, Черняков, Чугуновка и Амбарне Харьковской области.

На Купянском направлении под огненное поражение попали Новомлынск, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Макеевки, Площанки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении противник стрелял из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Курдюмовка , Северное, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись Красногоровка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии, в частности, подверглись населенному пункту Красногригорьевка Днепропетровской области и Херсону.

В Генштабе подтвердили , что украинские воины 17 декабря в районе оккупированной Горловки Донецкой области ликвидировали 13 российских военных и уничтожили технику.

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