Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.

По словам чиновника, от артиллерийских обстрелов пострадал поселок Архангельское - 12 снарядов попали в здание местного фермерского хозяйства.

Отмечается, что среди гражданских местных жителей никто не пострадал, однако погибли 10 голов крупного рогатого скота.

В здании фермы разрушены стены, кровля в коровнике и зернохранилище.

На место прибыли аварийные службы.