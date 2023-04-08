Власти Белгородщины заявляют об обстреле, от которого погибли коровы
Сегодня, 8 апреля, поселок Архангельский в Белгородской области попал под артиллерийский обстрел. Власти региона указывают, что ВСУ обстреляли окрестности и заявляют о разрушении
Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграме.
По словам чиновника, от артиллерийских обстрелов пострадал поселок Архангельское - 12 снарядов попали в здание местного фермерского хозяйства.
Отмечается, что среди гражданских местных жителей никто не пострадал, однако погибли 10 голов крупного рогатого скота.
В здании фермы разрушены стены, кровля в коровнике и зернохранилище.
На место прибыли аварийные службы.
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