Власти Белгородщины заявили о гибели россиянина от якобы обстрела со стороны Украины

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ якобы попал поселок Горьковского Грайворонского городского округа.

"5 снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. Один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали: у трех мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы" , - заявили российские власти.