Власти Белгородщины заявили о гибели россиянина от якобы обстрела со стороны Украины
В среду, 9 августа, житель Белгородской области якобы погиб после обстрела со стороны Украины
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Под обстрел ВСУ якобы попал поселок Горьковского Грайворонского городского округа.
"5 снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой. Один человек погиб - у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще четыре человека пострадали: у трех мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы" , - заявили российские власти.
- В селе Колотиловка Красноярского района Белгородской области в среду, 9 августа, якобы упал неустановленный объект: власти заявляют об одном пострадавшем.
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