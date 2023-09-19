Власти Белгородщины сообщают об сбитии трех дронов: есть повреждения
В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО, якобы сбившая три воздушных цели на подлете в город
Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Шебекинском городском округе сработала система ПВО – сбиты 3 воздушные цели на подлете в город… По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи", - говорится в сообщении.
- Министерство обороны России заявило , что вечером 13 сентября и ночью 14 сентября силы ПВО сбили беспилотники в Брянской и Белгородской областях.
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