Власти Белгородщины сообщают об сбитии трех дронов: есть повреждения

Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе сработала система ПВО – сбиты 3 воздушные цели на подлете в город… По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения линии электропередачи", - говорится в сообщении.