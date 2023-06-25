Власти Белгорода заявили об ударе по Шебекино. Загорелось предприятие
В ночь с 24 на 25 июня Шебекино Белгородской области якобы попало под атаку БПЛА
Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство. На одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", - пишет Гладков.
Известно о возгорании. На месте уже работают российские пожарные.
- 19 июня власти Белгородской области обвинили ВСУ в обстреле Валуйского округа, в результате которого якобы пострадали 7 человек.
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