Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Власти Белгорода заявили об ударе по Шебекино. Загорелось предприятие

Власти Белгорода заявили об ударе по Шебекино. Загорелось предприятие

25 июня, 2023 воскресенье
00:11
Война с Россией

В ночь с 24 на 25 июня Шебекино Белгородской области якобы попало под атаку БПЛА

Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство. На одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", - пишет Гладков.

Известно о возгорании. На месте уже работают российские пожарные.

Мир
Белгород
Читайте также:
Літак сім'ї Лукашенка вилетів у Туреччину
24 июня, 2023 суббота
Самолет семьи Лукашенко ночью вылетел в Турцию, - Radarbox
путін
24 июня, 2023 суббота
Путин отдал приказ вооруженным силам РФ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа. Пригожин ответил
Дмитро Медведєв
23 июня, 2023 пятница
Медведев назвал Дуду "польской мерзостью" и "г**ном" и пофантазировал о его четвертовании на Красной площади
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.61
    Покупка 36.61
    Продажа 37.38
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
25 июня
01:17
Live
Обновлено
Пригожин покинул штаб ПВО в Ростове. Вагнеровцы якобы возвращают в полевые лагеря. Текстовый онлайн событий
01:04
В Лондоне обрушился жилой дом
2023, суббота
24 июня
23:40
Украина вышла в четвертьфинал молодежного Евро-2023
23:20
В Никополе в результате российских обстрелов погиб мужчина. Есть многочисленные разрушения
23:00
Марина Бех-Романчук
Европейские игры-2023: как Украина выступает 24 июня
22:30
Эксклюзив
Пригожин – фронтмен, управляемый серьезными людьми "партии почетной капитуляции", - Пионтковский
22:29
ВСУ зачистили российский плацдарм на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс, - Белецкий
22:07
Украина в меньшинстве обыграла Румынию на молодежном Евро-2023
20:29
"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют", – Зеленский
20:16
Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву
20:06
"Готовьте бутылки с зажигательной смесью". РДК говорит, что у РФ впереди городские бои
20:03
ВСУ начали наступление еще на 6 направлениях
20:03
OPINION
Пригожин не остановит войну в Украине
19:50
Эксклюзив
Расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет продолжаться, пока они не побегут оттуда, - Пионтковский
19:44
Россияне сосредотачивают основные усилия на трех направлениях, там произошло более 10 боевых столкновений, - Генштаб
19:03
В Минск прилетели российские транспортники Ил-76. Пустые внутри, - Гаюн
18:46
Судьба Путина решится в течение 24 часов, - CNN
18:45
Объединенный Переходный Кабинет Беларуси
Белорусское оппозиционное правительство разрывает соглашения о Союзном государстве с РФ, членстве Беларуси в СНГ и ОДКБ
18:28
Блинкен провел беседы с союзниками из G7 и ЕС по вопросу ситуации в России
18:26
Медведев назвал действия Пригожина "срежиссированным госпереворотом"
18:09
Путин подписал закон о возможности призывать осужденных на службу
18:03
OPINION
Российский режим держится на эгоизме Путина
18:01
Светлана Тихановская
Беларусь должна закрыть границу с РФ и начать вывод российских войск, - Тихановская
18:00
Эксклюзив
Стремление ура-патриотов РФ – заработать на войне, – генерал Мусаев
17:55
МИД Беларуси заявил, что страна остается союзником России и разделяет цели и задачи войны в Украине
17:35
Турция готова внести свой вклад в разрешение ситуации в России, - Эрдоган
17:29
Силы обороны освободили территории возле Красногоровки Донецкой области, которые были оккупированы с 2014 года
17:16
Будьте готовы к решительным действиям, - Полк Калиновского обратился к белорусам
17:15
Бойцы РДК готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана, - командир Никитин
17:14
Путин просит Лукашенко помочь ему спецназовцами, - оппозиционер Цепкало
17:06
OPINION
Дмитрий Снегирев
Российские захватчики усилили штурмы на Лиманском и Купянском направлениях
16:54
Вагнеровцы заняли деревню в Липецкой области и продвигаются все ближе к Москве, - росСМИ
16:51
Эксклюзив
Как действовать во время ядерного удара или катастрофы на АЭС: советы эксперта
16:48
Самолет друга Путина миллиардера Ротенберга улетел в Азербайджан
16:38
Эксклюзив
Угрозы РФ относительно новых ударов по Украине - признание, что дела на фронте плохи, - генерал Мусаев
16:33
Хаос в Москве станет подарком для Украины на фоне контрнаступления, - CNN
16:30
Эксклюзив
Тайвань отстояла украинская армия: Блинкен и Си договорились перенести решение тайваньского вопроса еще на 40 лет, - Пионтковский
16:29
Обзор
Кто такие РДК и легион "Свобода России"
16:10
Дмитрий Кулеба
Кулеба обратился к миру в связи с мятежом внутри России
16:07
OPINION
Украина не станет "восточноевропейским Израилем"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV