Власти Белгорода заявили об ударе по Шебекино. Загорелось предприятие

Об этом пишет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"На Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство. На одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет", - пишет Гладков.

Известно о возгорании. На месте уже работают российские пожарные.