Об этом сообщает губернатор Белгородщины Гладков.

Жители Белгорода сообщают, что в районе 23:40 вторника, 23 мая, в городе прогремел сильнейший взрыв.

"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения легкового автомобиля", - пишет губернатор.

В местных властях заверили, что взрывотехники и оперативные службы работают на месте.