Власти Белгорода заявили о сбросе на город взрывчатки с беспилотника и повреждении легковушки
В ночь с 23 на 24 мая в Белгороде был поврежден автомобиль, беспилотник якобы сбросил на легковушку взрывчатку
Об этом сообщает губернатор Белгородщины Гладков.
Жители Белгорода сообщают, что в районе 23:40 вторника, 23 мая, в городе прогремел сильнейший взрыв.
"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения легкового автомобиля", - пишет губернатор.
В местных властях заверили, что взрывотехники и оперативные службы работают на месте.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил, что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
- РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальные загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
- Соединенные Штаты не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями, ворвавшимися на территорию Белгородской области России.
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