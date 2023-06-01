Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших", - говорится в сообщении.

Также чиновник добавил, что поврежден один автомобиль.

Российские паблики пишут, что дрон упал в районе Харьковской горы на улице Щорса. В результате взрыва повреждены соседние здания.

Спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным, второй дрон упал в районе улицы Кутузова.