Власти Белгорода сообщили о падении дрона на дорогу и ранении двух человек
В российском Белгороде на поездную часть дороги упал и взорвался, вероятно, беспилотник, в результате чего травмы получили два человека
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших", - говорится в сообщении.
Также чиновник добавил, что поврежден один автомобиль.
Российские паблики пишут, что дрон упал в районе Харьковской горы на улице Щорса. В результате взрыва повреждены соседние здания.
Спецслужбы проверяют информацию о падении еще одного беспилотника в Белгороде. По предварительным данным, второй дрон упал в районе улицы Кутузова.
- Напомним, накануне вечером местные власти сообщили об обстреле Шебекино на Белгородщине.
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