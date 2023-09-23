Власти Азербайджана изымают оружие и боеприпасы в Нагорном Карабахе, - Алиев

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сегодня Специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам.

Президент Азербайджана напомнил о своих идеях в обращении к народу от 20 сентября о реинтеграции армянского населения Карабаха, добавив, что все их права – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные и другие – будут обеспечены.

Алиев напомнил, что во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым создана рабочая группа, основными функциями которой является решение социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в карабахском регионе. Азербайджанский лидер отметил, что на встрече в Евлахе Азербайджан представил свои планы, связанные с реинтеграцией.

Глава государства подчеркнул, что начался процесс изъятия оружия и боеприпасов, отметив, что в Евлахе было найдено большое количество арсеналов с оружием.

Ильхам Алиев отметил, что сейчас у региона появились лучшие возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В ходе встречи было доложено о гуманитарных проектах, реализуемых государством. Отмечено, что Азербайджан положительно реагирует на запросы Международного Комитета Красного Креста и поддерживает их.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

Глава прессслужбы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

Вечером 20 сентября в центре Еревана продолжились столкновения протестующих с полицией. Участники акций, которые проходят второй день у здания правительства Армении и у российского посольства, скандируют антиправительственные лозунги.

По меньшей мере, 9 человек были задержаны. По информации РосСМИ , в результате столкновений пострадал сотрудник спецназа.

20 сентября, власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня по предложению российских миротворцев и выполнении всех задач операции. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

Азербайджан предусматривает амнистию для армянских бойцов Нагорного Карабаха, которые сдадут оружие. Однако некоторые военные заявили, что будут продолжать свое сопротивление.