Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Власти Азербайджана изымают оружие и боеприпасы в Нагорном Карабахе, - Алиев

Власти Азербайджана изымают оружие и боеприпасы в Нагорном Карабахе, - Алиев

23 сентября, 2023 суббота
19:21
Новости В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе начался процесс изъятия оружия и боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиева.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сегодня Специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам.

Президент Азербайджана напомнил о своих идеях в обращении к народу от 20 сентября о реинтеграции армянского населения Карабаха, добавив, что все их права – образовательные, культурные, религиозные, муниципальные и другие – будут обеспечены.

Алиев напомнил, что во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым создана рабочая группа, основными функциями которой является решение социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в карабахском регионе. Азербайджанский лидер отметил, что на встрече в Евлахе Азербайджан представил свои планы, связанные с реинтеграцией.

Глава государства подчеркнул, что начался процесс изъятия оружия и боеприпасов, отметив, что в Евлахе было найдено большое количество арсеналов с оружием.

Ильхам Алиев отметил, что сейчас у региона появились лучшие возможности для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В ходе встречи было доложено о гуманитарных проектах, реализуемых государством. Отмечено, что Азербайджан положительно реагирует на запросы Международного Комитета Красного Креста и поддерживает их.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

Глава прессслужбы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге вечером 19 сентября сказал, что Вооруженные силы Азербайджана в Карабахе взяли под контроль более 60 боевых позиций армянских сил.

По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.

Вечером 20 сентября в центре Еревана продолжились столкновения протестующих с полицией. Участники акций, которые проходят второй день у здания правительства Армении и у российского посольства, скандируют антиправительственные лозунги.

По меньшей мере, 9 человек были задержаны. По информации РосСМИ , в результате столкновений пострадал сотрудник спецназа.

20 сентября, власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня по предложению российских миротворцев и выполнении всех задач операции. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.

Азербайджан предусматривает амнистию для армянских бойцов Нагорного Карабаха, которые сдадут оружие. Однако некоторые военные заявили, что будут продолжать свое сопротивление.

Армения
Военные новости
Читайте также:
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Автор
20 сентября, 2023 среда
Кто такая Анна Маляр? И почему ее увольнению рады военкоры и пресс-офицеры
танк Leopard 1
22 сентября, 2023 пятница
Дания признала, что более половины предоставленных Украине танков неисправны
Автор Андриана Стахив
22 сентября, 2023 пятница
Европа сомневается из-за призывов прекратить поддерживать Украину, а Зеленский пытается заручиться поддержкой США. Акценты мировых СМИ 22 сентября
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.27
  • EUR
    Покупка 40.29
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
23 сентября
19:51
На фронте произошло 15 боетолкновений, ВСУ отразили 9 атак врага на Марьинском направлении, - Генштаб
19:00
Эксклюзив
Санкции несовершенны, но они наносят ущерб экономике РФ, - американский эксперт Фрид
18:50
Обзор
Украинские премьеры: "Любовь без контракта" – когда второклассники снимали для первоклассников. Рецензия
18:38
Squid Game
Netflix опубликовал тизер реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"
18:35
Обзор
Продолжение зернового эмбарго и приближение выборов: почему возникло напряжение между Украиной и Польшей
18:30
В США хирурги провели вторую в истории трансплантацию сердца свиньи мужчине
18:13
Экс-главу Роскосмоса Рогозина назначили оккупационным сенатором РФ от Запорожской области
18:05
Эксклюзив
После нескольких лет мучительных колебаний коллективный Запад сделал наконец свой выбор в войне, - Пионтковский
18:04
Более 2,8 тысячи населенных пунктов остаются оккупированными с начала полномасштабного вторжения
17:55
Верещук призвала украинцев временно уехать из Крыма
17:33
Обновлено
Оккупанты атаковали Херсон и область: есть погибшая, 2 раненых
17:24
В Верховной Раде еще нет 226 голосов за запрет УПЦ (МП), продолжаются дискуссии внутри разных партий, - Стефанчук
17:10
Граница с Беларусью: в течение недели вырыты еще 3 км окопов и выложены еще 2 тысячи мин
17:05
Россия клонирует сайты украинских медиа для распространения фейков
17:00
OPINION
Виталий Шабунин
Сильная страна невозможна без эффективных государственных институтов
16:56
"Россияне ненавидят нашу технику": командир ВСУ о тяжелых боях на Бахмутском направлении
16:46
"Это уже реальность". Руководитель оккупированного Севастополя сказал горожанам самим обустраивать укрытия
16:42
Эксклюзив
Война в Украине ставит китайцев в затруднительное положение, - американский эксперт Фрид
16:31
Эксклюзив
Военный эксперт объяснил, почему именно по штабу ЧФ РФ был нанесен удар
16:19
В Украине завершили снимать художественный фильм "Буча"
16:06
Обновлено
"Динамо" - "ЛНЗ"
УПЛ: "Динамо" забило 4 гола "ЛНЗ", результаты и расписание других матчей 8-го тура
15:53
Замороженные валютные активы России следует использовать для восстановления Украины, - кандидат в президенты Финляндии
15:30
НБУ разработал курс финансовой грамотности для граждан: как присоединиться
15:30
Обзор
"Заря" - это снова мужики, футзальная сборная проиграла Польше, а Магучих установила рекорд сезона: главные новости украинского спорта за неделю
15:20
США, Южная Корея и Япония договорились жестко реагировать на любые совместные действия РФ и КНДР, угрожающие региональной безопасности
15:18
Пророссийские боевики, зерно из Украины: Зеленский встретился с руководителем Судана
15:13
Стефанчук рассказал, какие нардепы регулярно не появляются на заседаниях Верховной Рады
15:11
Автоматы, патроны, гранаты, мина и ракета: в Киевской области у работника военкомата во время обысков обнаружили целый арсенал
15:03
Байден готов обеспечить Вьетнам оружием для защиты от Китая, - Reuters
14:27
Обновлено
Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море: сколько на них "калибров"
14:18
Дана Яровая
Соловьев и российские пропагандистские телеграм-каналы набросились на украинскую волонтера Дану Ярову
14:05
Андрей Медведев (ЧВК Вагнера)
Экс-вагнеровец Медведев хотел вернуться из Норвегии в Россию, но был задержан на границе
14:03
Обновлено
Байден сказал Зеленскому, что США передадут Украине небольшое количество ракет ATACMS, - NBC News
13:53
Эксклюзив
Скандальные разоблачения совершили концептуальный переворот внутри американской администрации, - Пионтковский
13:53
Россияне планируют диверсии на границе с Харьковской и Сумской областями
13:50
Обновлено
Курс валют на 23 сентября: сколько стоят доллар и евро
13:30
Обновлено
Ракетный удар по Кременчугу: количество пострадавших выросло до 32 человек
13:15
"Деньги в победу!" В Киеве к протестующим под мэрией вышли депутаты, в Одессе – не вышли
13:10
Рост ВВП подтверждает, что экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям, - Минэкономики
13:09
Обновлено
В Крыму раздаются взрывы: в Севастополе объявили воздушную тревогу
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV