Об этом AFP рассказала эколог Кэтрин Мозеби.

Для людей за пределами страны кенгуру – символ австралийской дикой природы, но на родине это животное является серьезной экологической проблемой, пишет издание.

Стада сумчатых могут быстро очистить целые поля. Но и тогда им может не хватить продовольствия.

"Во время последней засухи в некоторых районах погибло от 80 до 90 процентов популяции кенгуру. Они голодают. Они ходят в общественные туалеты и едят туалетную бумагу", - рассказала Мозеби.

Единственный способ спасти животное от страшной смерти – застрелить его и получить его мясо, отметила эколог.

Эксперты считают, что Австралия находится на пороге нового кенгуриного бэби-бума, поэтому нужен массовый отстрел животных, за исключением тех видов, которые находятся под угрозой исчезновения.