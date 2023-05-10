Власти Австралии просят людей отстреливать кенгуру, чтобы они не умерли от голода
Австралия заявила о необходимости сдерживать рост популяции кенгуру. Людей призвали отстреливать сумчатых, чтобы они не погибали от голода
Об этом AFP рассказала эколог Кэтрин Мозеби.
Для людей за пределами страны кенгуру – символ австралийской дикой природы, но на родине это животное является серьезной экологической проблемой, пишет издание.
Стада сумчатых могут быстро очистить целые поля. Но и тогда им может не хватить продовольствия.
"Во время последней засухи в некоторых районах погибло от 80 до 90 процентов популяции кенгуру. Они голодают. Они ходят в общественные туалеты и едят туалетную бумагу", - рассказала Мозеби.
Единственный способ спасти животное от страшной смерти – застрелить его и получить его мясо, отметила эколог.
Эксперты считают, что Австралия находится на пороге нового кенгуриного бэби-бума, поэтому нужен массовый отстрел животных, за исключением тех видов, которые находятся под угрозой исчезновения.
- В 2018 году в Австралии умер самый известный в мире кенгуру , ставший героем мемов.
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