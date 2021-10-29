Власть Зеленского ведет Украину в энергетический кризис и зависимость от России, - Синютка

Украина оказалась в энергетическом кризисе, и это последствия правления Зеленского и его окружения, заявил во время брифинга во Львове народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка, пишет пресс-служба партии "ЕС".



"Это сценарий, прописанный в Кремле. Что сегодня происходит в подготовке к отопительному сезону? Первая и самая важная вещь - это уголь. Из 2,5 млн тонн угля, которые должны быть при подготовке к зиме, у нас на складах остается меньше 700 000 т. И это количество каждую неделю уменьшается на 6-7 процентов, сегодня в государстве отключены половина тепловых электростанций от генерирования тока в сети, чтобы обеспечить должным образом бытовых и промышленных потребителей", - отмечает Синютка.



"По газу власти отчитываются, что в подземных газохранилищах накоплено 18 миллиардов кубометров. Но часть этого газа - это так называемый буферный газ, почти 5 миллиардов кубометров. Приблизительно такое же количество газа - это газ иностранных компаний", – отметил народный депутат и заметил , что власти не смогут отбирать этот газ и дискредитировать Украину.



"Под угрозой еще 9 млрд кубов, потому что суд решает вопрос, не будет ли этот газ принадлежать структурам Коломойского. Этот олигарх судится, чтобы взять под контроль запасы газа в наших газовых хранилищах. Власти допустили то, что часть этого газа принадлежит аффилированным структурам к еще одному олигарху - Фирташу. К чему все это ведет? Это ведет к тому, что Украина сегодня перед серьезными вызовами", - убежден Синютка.



"6 лет назад, в ноябре 2015 года, президент Порошенко решительными действиями обеспечил отказ от угля, который тогда использовался из страны-агрессора, и отказ от электроэнергии, которая использовалась из страны-агрессора. Через 6 лет функционирования независимой энергетической системы Украины власть Зеленского снова ставит нашу страну в газовую и электрическую зависимость от Кремля", - констатирует Олег Синютка.



Он отметил, что намерения властей покупать с 1 ноября белорусскую и российскую электроэнергию можно квалифицировать как финансирование терроризма.



"За последние два года у Зеленского уже закупили у страны-агрессора уголь на 3,1 млрд долл. То есть 3,1 млрд долл. ушли стране-агрессору, и я убежден, использовались и на усиление военного могущества, которое сегодня используется против наших воинов на востоке Украины", – отмечает Синютка.



"3 млрд долл. - это как минимум 2 тысячи новых российских танков, которые готовятся для вторжения в Украину. Которые сегодня сосредоточены в том числе и на границах Украины", - приводит пример народный депутат.



"Мы требуем расследования правоохранительных органов, на основании чего производились закупки у страны-агрессора на сумму более 3 млрд долл. угля и кто будет отвечать за финансирование страны-оккупанта", - резюмирует представитель "Европейской Солидарности".