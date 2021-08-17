Власть Зеленского не хочет отрываться от российской метрополии, их устраивает колониальный статус, - Княжицкий
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что команда президента Владимира Зеленского стремится вернуть Украину в сферу российского влияния
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"В Мариуполе поют во время войны российские артисты за государственные и муниципальные средства. Власть русифицирует вопреки закону телевидения. Что это значит? Эта власть Владимира Зеленского не хочет отрываться от российской метрополии. Их колониальный статус Украины устраивает. Можно сколько угодно по-лукашенковски махать кулаком россиянам. И строить диктатуру при российской поддержке. Оказывается, так можно даже воюя ", - написал Княжицкий.
В то же время народный депутат отметил, что возвращение Украины в состояние, в котором страна находилась до Революции Достоинства, невозможно.
"Мечта власти - возвращение территорий и возвращение под российское влияние. Восстановление такого домайданного проекта. Но мечта эта неосуществима. Вы или туда, или сюда", - добавил Княжицкий.
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