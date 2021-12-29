Власть Зеленского может вести Украину путем РФ или Беларуси, - политолог об обысках в партии "ЕС" и подозрении Порошенко

Об этом он заявил в эфире программы "Итоги" на Еспресо.TV.



"Я думаю, нечего было искать, потому что если бы нашли, мы бы знали. Я считаю, что происходящее вокруг Порошенко и "ЕС" - это банальное давление и методы террора. То, что мы сегодня видим, по ряду партийцев или следят, или запугивают. Что это как ни методы КГБ?", - сказал политолог.



По его мнению, власть перешла тот предел, чтобы начать превращать страну в авторитарную.



"Есть огромная угроза, что страна движется по пути не Януковича, а по пути Беларуси или России. Власти Зеленского создают в Украине чуть ли не Беларусь-2 лукашенковской модели. Это и давление на Порошенко, и на актив "ЕС". У власти поставлена задача номер один - это посадить Порошенко любой ценой.Также они будут атаковать других людей, чтобы парализовать наиболее рейтинговую силу и деятельность главного лидера оппозиции, побеждающего Зеленского во втором туре. Все это создает такую атмосферу в стране авторитарности и правового хаоса. Хуже всего, что мы не знаем, где этот предел. Если они готовы на такие действия, повторять путь Януковича и Лукашенко, запугивать оппозицию, закрывать СМИ без суда и следствия, то мы можем дойти до чего-либо", - подытожил Смолий.

Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.

СБУ вручила подозрение по этому делу эксминистру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.

Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.

В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили, что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.