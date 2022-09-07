Власть Японии подозревает российскую группу хакеров Killnet в DDoS-атаке на правительственные сайты страны

Об этом сообщает японский вещатель NHK со ссылкой на Управление цифровизации Японии.

Отмечается, что атаки произошли 6 сентября. Был нарушен доступ к некоторым вебсайтам, включая портал e-Gov, который предоставляет административную информацию.

Известно, что при кибератаке DDoS посылаются большие объемы данных, что делает сайты недоступными.

Позже пророссийская хакерская группа под названием Killnet разместила в соцсети сообщение, в котором взяла на себя ответственность за эту кибератаку. Эта группа использовала метод DDoS в кибератаках в других странах.

25 мая группировка активистов и хактивистов Anonymous взломала и опубликовала список электронных адресов и паролей, используемых прокремлевскими хакерами Killnet.

1 августа хакеры из РФ сообщили о начале "атаки нового уровня" на американскую корпорацию Lockheed Martin, поставляющую в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS.

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