Власть Японии подозревает российскую группу хакеров Killnet в DDoS-атаке на правительственные сайты страны
Пророссийскую группировку Killnet подозревают в кибератаке на один из вебсайтов правительства Японии, который предоставляет административную информацию
Об этом сообщает японский вещатель NHK со ссылкой на Управление цифровизации Японии.
Отмечается, что атаки произошли 6 сентября. Был нарушен доступ к некоторым вебсайтам, включая портал e-Gov, который предоставляет административную информацию.
Известно, что при кибератаке DDoS посылаются большие объемы данных, что делает сайты недоступными.
Позже пророссийская хакерская группа под названием Killnet разместила в соцсети сообщение, в котором взяла на себя ответственность за эту кибератаку. Эта группа использовала метод DDoS в кибератаках в других странах.
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