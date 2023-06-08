Морским пехотинцам в США не нужны волонтеры. Когда они за несколько недель разобрали на молекулы армию Саддама Хусейна, никто в Оклахоме не сбрасывался им на броники и носки.

Поскольку в США государство полностью обеспечивает свою армию из бюджета и выполняет свою функцию, а украинское государство – нет.

Для меня лично величайший шок в начале вторжения был, когда приходилось собирать на форму, броники, каски. И если я еще где-то могу понять, когда собирают на машину, когда собирают на броник, я не понимаю. Потому что броник – это не апгрейд, а база.

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Когда у тебя часть страны оккупирована и два года концентрируется на границе русская армия, ты должна перестать есть и пить, но должен найти деньги и завезти на склады миллионы броников, шлемов, берцов на случай нового вторжения и мобилизации.

Каждый отчет волонтеров в соцсетях — это пощечина минобороны. В каждом таком отчете перечень про**бов минобороны, Кабмина, президента: турникеты, аптечки, броники, каски, пикапы – в конце концов, все, что должно быть, но его нет

Чиновники должны были это сделать, но не сделали. Поэтому каждый отчет волонтеров в соцсетях — это пощечина минобороны. В каждом таком отчете перечень пробыл минобороны, Кабмина, президента: турникеты, аптечки, броники, каски, пикапы – в конце концов, все, что должно быть, но его нет.

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И потому государство сейчас мстит волонтерам за эти публичные оплеухи. За то, что коррупционные хряки из минобороны упаковывали баблом все свои диваны, но сказали, что современная война — это война дронов. И не покупали дроны тактического уровня вообще.

Государство сейчас мстит волонтерам за эти публичные оплеухи. За то, что коррупционные хряки из минобороны упаковывали баблом все свои диваны, но сказали, что современная война — это война дронов. И не покупали дроны тактического уровня вообще

Сейчас волонтерами пытаются прикрыться все. Начиная с крупного строителя Голика, получившего разрешение на выезд за границу в качестве волонтера, заканчивая коррупционерами из минобороны. Не переставшие закупать яйца в складометрах, но пригласили к себе волонтеров, чтобы они ничего не решали, но были удобным прикрытием воровать дальше.

Остановитесь, хряки! Оставьте в покое тех, кто вывез на своем холме два Майдана, войну на Донбассе, а сейчас вытаскивает на жилах полномасштабное вторжение бывшей второй армии мира. При любом преследовании волонтеров народ будет х*рачить на звук. И мало вам не покажется.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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