Власть возмущается, что в Германии запрещают наши флаги, а сама отказывается отмечать День победы над нацизмом 8 мая, - Княжицкий
Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий призвал власть отказаться от лицемерия и отмечать День победы над нацизмом 8 мая
Об этом Княжицкий написал в facebook .
"Представители нашей власти возмущаются, что в Германии запрещают наши флаги на 9 мая вместе с российскими, а сами отказываются отмечать Победу во Второй мировой 8 мая с целым демократическим миром и отменить "праздник" 9-го", - написал Княжицкий.
Он добавил, что подобные случаи двойных стандартов в заявлениях и действиях властей не единичны.
"Власть требует и справедливо, чтобы Россию признали государством-террористом в США, а сама тормозит подписание закона 7214, где Украина признает Россию государством - террористом. Власть говорит, что хочет получить кандидатство, а затем членство в ЕС, а сама немотивированно закрывает телеканалы и хочет закон, полностью убивающий самоуправление, фактически ликвидирует полномочия местных советов по мародерски прикрываясь войной", - подчеркнул Княжицкий.
"Вот пока это лицемерие, когда говорят, что мы европейцы, а действуют по-путински будет существовать во власти, угроза украинцам не будет ликвидирована", - констатировал народный депутат.
- 7 мая посол в Германии Андрей Мельник назвал запрет на использование флагов и символики Украины 8-9 мая в Берлине пощечиной украинскому народу.
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