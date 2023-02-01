Власть в России можно сменить только после полной капитуляции путинского режима, - аналитик Тишкевич
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич убежден, что власть в России нельзя сменить мирным путем
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Полное поражение России в этой войне для нас является лучшим вариантом. Однако для того, чтобы сменить власть в России, нужно полностью уничтожить путинский режим. Мы можем говорить о какой-то оккупационной власти в России, которая заменит Путина, но это в контексте масштабирования войны в России Третью мировую. Однако сейчас мы можем только говорить о российско-украинской войне и сменить власть в РФ не так просто", - объяснил Тишкевич.
Аналитик подчеркнул, что власть в России можно сменить только силовым методом
"Что касается замены власти в России, следует учитывать позицию Запада. Для того, чтобы свергнуть власть в РФ, нужно зайти на эту территорию и уничтожить очаги путинского режима. Нам не дают для этого средств. Мы не получаем ракеты большой дальности, которые способны долететь до Кремля". ", – добавил он.
- 1 февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал в интервью Sky News, что россияне готовятся к максимальной эскалации войны и нельзя исключать ни одного сценария в ближайшие две-три недели.
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