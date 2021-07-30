"Власть требует от Жеваго передать им канал Еспресо": Княжицкий заявил, что ГБР распространяет заказную пропаганду через антиукраинские ресурсы

Об этом Княжицкий написал в Facebook.



"Что такое заказная пропаганда? Это когда люди печатают сливы государственных коррупционеров и даже не проверяют их. Константин Жеваго - единственный украинец, который вывел единственную украинскую компанию на основную площадку Лондонской биржи. Что это значит? Что компания, которую создал Жеваго, является публичной, прозрачной , честной, привлекает средства миллионов инвесторов. Он с этой точки зрения - самый успешный украинский предприниматель, интегрированный в западный мир. Кроме того, Жеваго всегда поддерживал проукраинские политические силы и сам участвовал в политике. Он был в партиях "Реформы и порядок" и " Батькивщина ". Это один из немногих украинских крупных предпринимателей, которые последовательно поддерживают проукраинский и проевропейский курс, - значит, надо его атаковать. Делает это ГБР через антиукраинские ресурсы", - написал Княжицкий.



В качестве примера нардеп привел "новость" на сайте Страна.ua о том, что Интерпол якобы включил Жеваго в "красный список" на розыск.



"Нарочно подаю скрин сообщения и фото того человека, который на сайте " Страна " ложь распространяет. Ни в одном красном списке Жеваго нет. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на сайт Интерпола. Все красные карточки там напечатаны. Мужчина по фамилии Рец распространяет ложь. Еще и ссылается на государственные органы. Цель проста - так власть требует от Жеваго передать им канал Еспресо. Он этого не сделает. Так что ваши фейки можете распечатать на принтере и, интеллигентно говоря, запихнуть себе в одно место))). Я говорю о мусорнике", - написал Княжицкий.

Напомним, ранее Харьковская правозащитная группа заявила, что Константин Жеваго является жертвой политических преследований .

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что президент Владимир Зеленский дал команду преследовать Жеваго с целью забрать телеканал Эспрессо.