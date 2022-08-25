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Власть сосредотачивается на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды, - Княжицкий

25 августа, 2022 четверг
17:11
Общество Николай Княжицкий

Украинские власти пытаются контролировать информационное пространство с точки зрения политических ограничений

Об этом в эфире Еспресо рассказал народный депутат Николай Княжицкий.

"Власть пытается контролировать информационное пространство. Не с точки зрения сохранения военной тайны, что нужно, а с точки зрения политических ограничений. Это очевидно вредит нам, потому что если мы не будем демократической страной – Запад не будет давать нас поддерживать и давать финансы и оружие для борьбы с российскими нацистами", - сказал он.

По его мнению, в этом большая опасность.

"То, что выключили из эфира Т2 информационные каналы – очевидно, это преступление и это вредит информационной политике. Сейчас самая популярная соцсеть – Telegram. Он переполнен огромным количеством анонимных каналов, оказывающих огромное количество влияний, манипуляций и это больше всего влияет на наше общество. Если бы за счет телевидения и объединения всех медийщиков мы могли бы создавать какой-то противовес россиянам, но власть этого не делает. Они сосредотачиваются на концентрации всех медиа в одних руках ради собственной пропаганды и сами будут проигрывать", - добавил Княжицкий.

Нардеп считает, что их будут уничтожать не потому, что они представляют власть, а потому, что они украинцы, как и мы.

"Их будут уничтожать россияне, которые с нами воюют. Они вместо того, чтобы сделать единую армию в противоположность россиянам - они образуют секту для удержания своей власти, от которой они таким образом избавятся. Здесь самая большая проблема", - подытожил он.

Николай Княжицкий
война с Россией
Эспрессо Т2
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