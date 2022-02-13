Власть снова вмешалась в Евровидение, конкурс должен быть проведен еще раз, - Княжицкий

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

По его словам, украинским властям не следует так позориться с вмешательством в демократические конкурсы.

"Довольно заигрывать с диктаторами, - говорит Байден миру в своем противостоянии с Путиным. Хватит идти на уступки. И я здесь поддерживаю Байдена. Потому что позиция Байдена - гарантия сохранения Украины. И демократии в мире. Украина сегодня и есть образ демократии. Именно поэтому не следует украинским властям так позориться с вмешательством в демократические конкурсы", - написал Княжицкий.

Он напомнил, что Евровидение действительно когда-то было не конкурсом самых профессиональных песен, а конкурсом песен, за которые голосуют люди.

"Впоследствии совершили ошибку и сделали "профессиональные жюри". Эти профессиональные жюри – способ интегрировать в Евровидение авторитарные недемократические страны, где не мнение людей, а власть решает, кто будет выступать не Евровидении. Украина – демократическая страна. И нам манипуляции власти и влияния "профессиональных" жюри" не нужны. Зачем? Евровидение - конкурс для людей, а не соревнование властей", - отметил Княжицкий.

Он добавил, что на этот раз власть снова вмешалась в Евровидение.

"Не хочу обсуждать исполнителей, не хочу никого обижать. Это не их вина. Но когда провластные псевдожелезнодорожные дегенераты и чиновники всех мастей включаются в агитацию, а впоследствии жюри ревизует выбор зрителей, выглядит это постыдно и грязно. Даже эти позорные правила дают основания что власть добилась своего из-за фальсификации. К сожалению, под сомнение ставится репутация общественного вещателя. Следовательно, конкурс должен быть проведен еще раз. И честно", - убежден Княжицкий.

Напомним, 12 февраля было объявлено, что от Украины на "Евровидение-2022" уедет Алина Паш .

После этого фронтмен группы Kalush Олег Псюк обвинил представителей "Общественного" в нечестном подсчете голосов в финале национального отбора "Евровидения-2022".

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