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Власть России боится собственный народ больше, чем вооруженных уголовников, - Марк Фейгин

17 сентября, 2022 суббота
17:15
война с Россией

Деятель российской оппозиции в эмиграции, бывший депутат госдумы и известный видеоблогер Марк Фейгин считает, что набор преступников в российские войска – это альтернатива мобилизации и объявлению войны, таким образом власть РФ пытается избежать краха

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Марк Фейгин прокомментировал попытки российских властей набрать вояк по тюрьмам РФ.

"Я думаю, ценность этого нулевая, потому что сидевшие люди – это не люди военных специальностей и воевать не умеют, поэтому будут гибнуть пачками, хотя для этого они и нужны, чтобы по их трупам шли остальные. С этой точки зрения, я считаю, что таким образом российские власти уже на последнее бросились, потому что раньше, если такое делали, то скрыто и не очень громко", - отметил оппозиционер.

Марк Фейгин также добавил, что ни в одной стране мира преступникам, убивавшим других людей и осужденным по закону, не дают оружия, потому что у них делинквентные (асоциальные, угрожающие обществу, противоправные, – ред.) сознание и намерения.

"К тому же уголовники из своих будут выдвигать авторитетов, которые и будут руководить, это тоже объективно. В этой среде вообще надевать форму и погоны считается западло , ты уже крапленый тогда, что противоречит всем воровским законам. Но все-таки этот процесс идет и нельзя отрицать того, что какое-то количество людей они собирают, сотни или тысячи, но точно кого-нибудь соберут", - пояснил Фейгин.

Марк Фейгин отметил, что, в любом случае, если власть уже пошла на такой набор потенциальных комбатантов, то это говорит о беспомощности и безысходности ее положения.

"И это все как альтернатива мобилизации и объявлению войны, потому что собственного народа российские власти боятся еще больше, чем преступников. Дать в руки всем бедным и обездоленным россиянам оружие, так они точно его повернут не туда. Поэтому на самом деле власть пытается избежать краха, отсрочивая его разными способами, давая оружие определенному количеству людей, которых она еще кое-как может контролировать. А неконтролируемое количество, если объявят мобилизацию и соберут 50 тысяч человек, то ими управлять не смогут, и никто не сможет. И это еще хуже, чем уголовники. Это большой показатель", - подытожил оппозиционер.

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