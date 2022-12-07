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OPINION

Власть против решения ЕСПЧ по законодательному запрету российской церкви

7 декабря, 2022 среда
14:12
Мнение

Представитель Президента в парламенте Федор Вениславский публично заверил, что до судьбы УПЦ МП будет решать суд, а не закон, аргументируя это правом на свободу мировоззрения, но забывая об интересах национальной безопасности

Ждать пришлось недолго

Сегодня, 7 декабря представитель Президента в Верховной Раде Федор Вениславский публично подтвердил все оговорки, которые я высказал по поводу решений Совета национальной безопасности и обороны 1 декабря, утвержденные указом Президента Владимира Зеленского, «относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций в соответствии с нормами международного права в сфере свободы совести и обязательств Украины в связи с вступлением в Совет Европы».

Игнорируя законопроект «Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций» (№8221), власти затягивают запрет деятельности Русской православной церкви в Украине на неопределенное время.

Для выполнения поручения СНБО и Президента власти избрали правовой путь, который противоречит международным обязательствам Украины, в частности, предусмотренным Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод и решениями и судебной практикой Европейского суда по правам человека.

Господин Вениславский повторил, что «религиозная организация может быть запрещена в судебном порядке», хотя ЕСПЧ ясно установил, что религиозные объединения (в украинском законодательстве – религиозные организации) могут быть запрещены законом.

Он аргументировал, что согласно Конституции Украины, право на свободу мировоззрения и вероисповедания может быть ограничено «в целях общественной безопасности, общественного благосостояния, здоровья граждан, права на свободу мировоззрения».

В этом перечне нет цели защиты интересов национальной безопасности, как это предусмотрено статьей 11 Конвенции (говорящее о праве на собрание и объединение граждан) и, что наиболее соответствует украинской ситуации – государству, против которого Российская Федерация ведет войну. Одним из ключевых инструментов агрессии стала РПЦ – по собственному выбору, в большой ангажированности и попытке уничтожить Украинское государство и нацию.

Представитель Президента в ВРУ утвердил также, что закон «О свободе совести и религиозных организациях» позволяет запретить деятельность религиозной организации, «если священнослужители той или иной религиозной организации привлекаются к уголовной ответственности за коллаборационизм».

Господин Вениславский не добавил, что согласно ст. 16, части четвертой, пункта 5 решения о запрете принимает суд и касается только религиозных организаций, имеющих статус юридических лиц. РПЦ и УПЦ МП – это религиозные объединения, не имеющие статуса юридических лиц. Следовательно, их деятельность нельзя запретить на основе этой нормы закона «О свободе совести и религиозных организациях».

У меня нет оснований утверждать, что члены СНБО неискренни в попытке запретить деятельность РПЦ в Украине. Думаю, никто из них не специалист по праву на свободу совести и религиозных организаций или тем более канонического права. Они поручили все подготовить правительству и экспертам властей, идущих незаконным путем.

Как результат, наносится непоправимый вред интересам национальной безопасности Украины, демократии нашего общества и государства, а также правам и свободам православных украинцев, которых государство обязано защищать от влияния РПЦ. А сама РПЦ в Украине останется разрешенной и будет прекрасно себя чувствовать. Этого нельзя допустить.

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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Украина
Верховная Рада
Президент Украины
Владимир Зеленский
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