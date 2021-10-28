Власть продолжает незаконную слежку за Петром Порошенко

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".



"Сегодня утром в Козине, возле дома пятого Президента, был зафиксирован автомобиль Volkswagen "универсал" белого цвета с затемненными окнами, номерной знак АА 2984 ЕН", - говорится в сообщении.





Как выяснилось, такой номерной знак отсутствует в базе автомобильных номеров и является номером прикрытия для правоохранительных органов, что означает, что наблюдение за Петром Порошенко ведется по указанию властей.

О позорном факте незаконной слежки сразу согласно закону была уведомлена Национальная полиция Украины.

Это не первый факт преследования лидера партии "Европейская Солидарность".

12 июня 2020 года народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" подали в Офис Генпрокурора заявление о преступлении в связи с незаконной слежкой за пятым Президентом Украины, лидером партии Петром Порошенко. Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, зафиксированными вблизи квартиры пятого Президента.

Впрочем, это преступление не расследуется, как и другие преступления против Петра Порошенко.

Как известно, 24 августа во время Марша Патриотов на Петра Порошенко было совершено нападение. Исполнителя нападения отпустили, а расследование в отношении заказчиков и организаторов саботируется силовиками по указанию из Офиса Зеленского.

В последнее время власти стали использовать против Петра Порошенко и членов партии "Европейская Солидарность" нанятых "титушек". В частности, 8-9 октября ветераны АТО зафиксировали факты организации проплаченных акций и провокаций в том же Козине возле дома Порошенко.

"Европейская Солидарность" требует от власти немедленно прекратить политические преследования и давление на лидера оппозиции.

Владимиру Зеленскому и его Офису, а также всем бестолковым руководителям, которых он привел во власть, следует заняться наводнением и угрожающим энергетическим кризисом.

Господин Зеленский, украинцы задыхаются без кислорода в больницах, и скоро начнут замерзать в своих домах. Очевидно, граждане Украины представляли обещанный вами конец эпохи бедности не так.