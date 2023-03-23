Власть продолжает монополизацию информпространства
Министерство обороны намерено создать еще один государственный телеканал
Прочла у Татьяны Котюжинской, что Минобороны ограничило доступ журналистов на фронт, чтобы в конце концов создать свой собственный телеканал. Да, еще один государственный канал в дополнение к Раде, Суспильному, Фридому, на которые и так во время войны тратится 2,2 млрд.
Ну цель ясна: монополизация новостей из войны. И, обычно, цензурирование военных, которые смеют сейчас какие-то интервью раздавать.
Четвертый государственный канал после того, как телепространство и так изрядно зачищено отключением Еспресо, Прямого, Пятого, и шагами Ахметова, чтобы не иметь проблем с "антиолигархическим законом" - это уже путь даже не в Россию. В Белоруссию.
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И кстати, коллеги, об этом стоит уже громко говорить, потому что скоро может быть совсем поздно.
На сайте Госдепартамента США не зря появился отчет о состоянии свободы слова в Украине, где четко указано, что три канала были отключены незаконно, планируемый якобы для защиты инфопространства телемарафон используется уже для государственного контроля над вещанием в целом, и что правительство прибегает к прямой цензуре
На сайте Госдепартамента США не зря появился отчет о состоянии свободы слова в Украине, где четко указано, что три канала были отключены незаконно, планируемый якобы для защиты инфопространства телемарафон используется уже для государственного контроля над вещанием в целом, и что правительство прибегает к прямой цензуре.
И все это точно очень отдаляет нас от Европы. Не дай нам Бог, из-за своих мелких политических амбиций про*рать исторический шанс на членство в Евросоюзе.
Не дай Бог, после стольких жертв украинцев…
Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэкспертка.
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