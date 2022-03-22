Власть понимает настроения украинского общества: если она пойдет на какую-то сдачу интересов, она очень быстро перестанет быть властью, – поэт Сергей Жадан

"Любые компромиссы с россией будут означать нашу политическую смерть, а за ней придет физическая смерть. Это орки, которые пришли нас уничтожать, мы им не нужны ни в каком формате", – сказал он в эфире Espreso TV.



Жадан отметил: "С 1991 года россии в Украине было очень много, что вполне понятно, учитывая нашу предыдущую историю. Точка невозврата в сознании многих произошла весной 2014 года, когда началась российская оккупация, когда россияне пришли в Крым и на Донбасс. И настоящая независимость произошло именно тогда. Поэтому сейчас стоит вопрос: или мы стоим и остаемся собой, или нас просто не будет".



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Также он добавил: "Я хожу по городу, много общаюсь с молодыми людьми и вижу, как многие из них сегодня начинают говорить по-украински. Это не какая-то дань моде или дань какому-то моменту. Для них это что-то важное. И это какой-то маркер, который отличает, по которому они себя идентифицируют".



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