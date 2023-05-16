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Власть подорвала доверие к процессу всех реформ

Валерий Пекар
16 мая, 2023 вторник
16:06
Мнение

Доверие к судам и так на нуле, а Верховный Суд был обновлен первым, и были определенные надежды, что процесс идет в правильном направлении

Итак, имеем мощный удар по четырем реформам одновременно.

1. Судебная реформа. Доверие к судам и так на нуле, а Верховный Суд был обновлен первым, и были определенные надежды, что процесс идет в правильном направлении. Хотя ход событий относительно Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей сложен, но теперь доверия к процессу почти нет.

2-3. Реформа государственного и управления государственностью. Очень трудно теперь утверждать, что чиновникам и директорам госпредприятий требуются высокие зарплаты, в том числе, как предохранитель против коррупции.

4. Антикоррупционная реформа. Да, это удар и по ней. Ибо в условиях, когда население видит, что эффективность наказания выше эффективности предотвращения, — предотвращениями снова будут пренебрегать. А учитывая, что и с наказанием все непросто (ибо процесс очевидно длительный), то и здесь доверия не будет.

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Можно утверждать, подорвано доверие ко всему процессу реформ. В такие моменты легче сказать, что все пошло не так, и нужно начинать все сначала. Или всех расстрелять. Или нам суды в общем-то не нужны, а чиновников заменит искусственный интеллект. Или еще простое решение.

Можно утверждать, подорвано доверие ко всему процессу реформ. В такие моменты легче сказать, что все пошло не так, и нужно начинать все сначала. Или всех расстрелять. Или нам суды в общем-то не нужны, а чиновников заменит искусственный интеллект. Или еще какое-нибудь простое решение

Но это не так. Наши проблемы не потому, что мы проводим реформы, а потому, что мы стараемся при этом принуждать, сфальшивить, отойти от международно признанных норм. Нам уже дали статус кандидата в ЕС, чтобы было легче держаться в русле, но мы так не считаем, считая евроинтеграцию призом за победу над агрессором, а не признанием выполненного домашнего задания.

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На мой взгляд, выход состоит в том, чтобы категорически придерживаться жесткости в выполнении реформ.

1. Судебная реформа. Ни один кандидат, к которому есть вопросы о добродетели, не должен пройти отбор. Пусть даже страна избавится от прекрасного шанса использовать классного специалиста на важной должности — нет, нельзя, потому что доверие важнее. Максимальное участие общественных и международных экспертов, минимальное доверие всему, что делается за закрытыми дверями, и максимальная прозрачность процессов.

2-3. Зарплаты в общественном секторе. Максимально тщательная реформа в соответствии с международными нормами. Да, и высокие зарплаты. Возможно ограничение на время войны и первые послевоенные годы. Максимальная прозрачность отбора. Максимальное участие международников (а не выбрасывание их из наблюдательных советов).

4. Антикоррупционная реформа. Возобновление всех процедур предотвращения, установленных на военное время. Прямо сейчас, потому что будет хуже. Решение всех узких мест. Прозрачная налоговая и таможенная реформа, потому что оттуда в основном уходят грязные деньги. Вычистка конюшен во всех сферах, от инфраструктурного монополизма до градостроительства.

Случившееся не является сигналом, что реформы неудачны или не нужны. Произошедшее является сигналом, что попытка пропетлять не удалась. Надо делать все по учебнику и максимально прозрачно. Остановиться, выдохнуть, исправить ошибки и двигаться дальше.

И нулевая толерантность к отклонениям от добродетели на каждом шагу. Ибо они скапливаются, а что бывает, когда скапливаются отклонения от курса, вы знаете.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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