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OPINION

Власть "петляет" в ситуации с законом о Конституционном суде

Михаил Жернаков
27 декабря, 2022 вторник
10:03
Мнение

ЕС на высшем уровне требует изменений в закон: нужен седьмой, независимый член комиссии. И эти изменения нужно принять срочно, сразу по нескольким причинам

Похоже, власть так ничего не поняла в ситуации с законом о КСУ. И выбрала самый плохой для нас вариант — продолжать делать вид, что заявления спикера Еврокомиссии о необходимости изменения закона не было и дальше пытаться "петлять".

Иначе мне сложно объяснить для чего тексты с "развенчиванием мифов", в которых глава комитета по правовой политике Денис Маслов пытается объяснить, что планов брать под контроль КСУ не было, потому что "хотели бы - назначили вообще без процедуры", а участие общественности в процессе предусмотрено, так как она может писать комиссии письма (!).

ЕС на высшем уровне требует изменений в закон: нужен седьмой, независимый член комиссии. И эти изменения нужно принять срочно, сразу по нескольким причинам.

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Пан Денис, нам есть что сказать по каждому из пунктов. Но это не имеет никакого значения.

Имеет значение то, что ЕС на самом высоком уровне требует изменений в закон: нужен седьмой, независимый член комиссии. И эти изменения нужно принять срочно, сразу по нескольким причинам.

Потому что этот финт с принятием закона, не отвечающего публичной позиции G7, а затем с его подписанием через несколько часов после обнародования нового вывода Венецианки, нам уже очень дорого стоил.

Этим вы дали врагам не просто патроны, а Хаймарсы в информационной борьбе против нас. И сейчас все варгеи и другие орбаны мира носят эту историю по всем кабинетам ЕС и по всем столицам, рассказывая, что никакая мы не Европа. И их, к сожалению, слышат. Ибо вопрос верховенства права – это даже не образовательный закон. Это дело однозначное, понятное и для ЕС сейчас очень болезненное.

И с помощью этой истории враги сейчас очень эффективно замедляют нам евроинтеграцию и уменьшают помощь, а врагу ослабляют санкции.

Сейчас все Варгеи и другие орбаны мира носят эту историю по всем кабинетам ЕС и по всем столицам, рассказывая, что никакая мы не Европа. И их, к сожалению, слышат

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Единственный способ сейчас предотвратить дальнейший ущерб — самые быстрые изменения закона с седьмым независимым членом комиссии. Это будет отличный аргумент на международной арене, доказывающий, что это все было недоразумением, а независимый суд и евроинтеграция все еще приоритет. А внутри страны выбить аргументы у всех критиков типа нас.

И поверьте, мы готовы помочь разработать такие изменения, которые не вызовут нареканий. А после их принятия первыми выйти и сказать какая власть молодец и какую классную процедуру ввела.

Без этого же, боюсь, будет сложно объяснить и здесь, и там, почему планов захватить КСУ нет, а такое безумное сопротивление сделать комиссию независимой — есть.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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