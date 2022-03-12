Власть оккупированного Геническа уходит в отставку, - мэр

Об этом сообщил сайт горсовета.



"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку" , – написал Тулупов.



Он добавил, что власти все это время делали все для обеспечения условий жизнедеятельности нашего населения.

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