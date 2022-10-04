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"Власть" на временно оккупированных территориях Украины задним числом "нарисовала" наблюдателей на псевдореферендумах

4 октября, 2022 вторник
12:20
война с Россией псевдореферендум

Так называемые власти на временно оккупированной территории Донбасса подписали письма-приглашения для "иностранных наблюдателей" через два дня после завершения псевдореферендумов

Об этом сообщила СБУ .

В ходе следствия были обнаружены образцы приглашений "иностранных наблюдателей" по участию в псевдореферендуме на временно оккупированной территории Донецкой области. Их подписал "председатель центральной избирательной комиссии ДНР" Высоцкий через два дня после проведения "референдумов", 29 сентября.

По информации следствия, представители так называемой власти пытались пригласить к участию в псевдореферендумах 16 иностранных граждан, среди которых граждане двух стран Европы и Центральной Азии. Датой регистрации приглашений указано 20 сентября 2022 года. Таким образом, оккупационные власти пытались увеличить присутствие "наблюдателей" и "легитимизировать" псевдореферендум среди международного сообщества.

СБУ идентифицировала и разоблачила всех предателей, коллаборантов и их координаторов из РФ, причастных к организации так называемых референдумов на временно оккупированных территориях Украины. В настоящее время им всем объявлены подозрения по ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5, 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

  • 1 октября подозрения объявили главарю "ЛНР" Пасечнику и восьми так называемым депутатам "ДНР" за организацию псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.

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