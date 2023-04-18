Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Максим Разумный.

"Возможно, решение об уничтожении остатков российского присутствия в Украине и принятое, но адекватной стратегии и четкого понимания последовательностей, промежуточных целей и конечной цели еще нет. Я бы выделил главные аспекты в проблеме сохранения российского влияния на украинское общество через церковь. Первый аспект – это институциональные вопросы Кто имеет право регистрировать церковные общины в Украине, сохраняется ли регистрация, если есть связь с государством-агрессором Кроме того, на чем держится влияние русской церкви - на деньгах, который приносит народ Украины и на делегированной украинским собственности народом", - сказал он.

По мнению политолога, в этих вопросах государство должно занять принципиальную и последовательную позицию.

"Есть другой аспект - прихожане, с которыми нужно работать. Надо объяснять, в чем их обманывали и нужно относиться с пониманием к тому, что они хотят и почему сохраняют приверженность традициям, своему храму. Государство должно найти способ сохранить их ценности. Третий аспект - понять, чем украинская церковь будет существенно отличаться от русской. Украинское православие должно быть совсем иным - более человечным, должно иметь свою моральную, эстетическую программу и тогда люди смогут выбирать. У меня нет сомнений, что они выберут украинское", - подытожил Разумный