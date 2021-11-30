"Власть либо не договаривает, либо называет не теми словами страх мирных акций протеста", - нардеп Юрчишин про заявления о возможном госперевороте

Об этом нардеп заявил в эфире программы "Содержательно" на канале Еспресо.TV.



"Очень хотелось бы от первых лиц государства не голословные заявления, а заявления, которые опираются на оперативные данные, те, которые уже можно объявлять. Если президент объявляет о вероятности путча, понимая, что это такое, то хотелось бы на следующий день отчета СБУ о том, как предотвращают этот путч", - заявил Юрчишин.



Он считает, что когда "пучтем" называются меры мирного влияния граждан на власть – это очень негативно кончается в Украине.



"Вспомним, что такая терминология была достаточно популярной во времена Януковича. Когда вице-спикер парламента говорит, что есть информация о подвозе за деньги, то соответственно, он должен обращаться в правоохранительные органы и давать показания. Когда это все говорится для красного словца - это разрушает доверие к власти, потому что выглядит так, вроде хочется кого-то напугать или как-то повлиять на своих политических оппонентов или на общественность, которая может выразить свою позицию, напугав их, чтобы они не выходили на улицу" , – сказал Юрчишин.



По его мнению, когда украинцев пугают – они гораздо эффективнее действуют.



"Я бы очень осторожно советовал властям говорить о путчах, мятежах, но если говорить, то говорить, как и положено: с обращением в профильные структуры и с последующим отчетом этих структур, хотя бы в парламенте. Тут либо власть нам не договаривает, либо называет не теми словами, то, что они боятся мирных акций протеста. Какая тогда власть, которая боится своего народа?" - подытожил нардеп.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и обсуждается участие Рината Ахметова.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".

Журналист BuzzFeedNews назвал лиц, причастных к организации госпереворота, запись разговора которых якобы имеет ОПУ. Среди них офицер ФСБ – Василий Лаптев и трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмиыгаль заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине стоит Российская Федерация.