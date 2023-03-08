Власть Киева рассмотрит петицию о сокращении комендантского часа в столице
Столичную власть просят сократить комендантский час в Киеве и установить его с 00:00 до 05:00, чтобы людям было удобнее добираться домой с работы
Соответствующая петиция была подана 23 января.
По состоянию на 8 марта обращение набрало необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.
"Уменьшить комендантский час с 00:00 до 05:00. Поскольку у большинства наемных работников нет возможности вовремя попасть домой. Или продлите движение общественного транспорта", - предлагает автор петиции Андрей Демьяненко.
Сейчас комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00.
Петицию должны рассмотреть ответственные лица в течение десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения и, по возможности, выполнить ее.
- 13 декабря на сайте Киеврады была опубликована петиция с просьбой отменить комендантский час в столице в ночь на 1 января 2023 года. Однако власти отказались это делать.
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