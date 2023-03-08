Соответствующая петиция была подана 23 января.

По состоянию на 8 марта обращение набрало необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

"Уменьшить комендантский час с 00:00 до 05:00. Поскольку у большинства наемных работников нет возможности вовремя попасть домой. Или продлите движение общественного транспорта", - предлагает автор петиции Андрей Демьяненко.

Сейчас комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00.

Петицию должны рассмотреть ответственные лица в течение десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения и, по возможности, выполнить ее.