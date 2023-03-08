Соответствующая просьба появилась на сайте электронных петиций города Киева.

"Установить памятник Герою с заглавной буквы, Тимофею Николаевичу Шадуре, воину, который не побоялся в свой последний момент сказать врагу в лицо "Слава Украине!", за что был жестоко расстрелян россиянами. Установить с подписью: "И придет время, когда один скажет: Слава Украине! И миллионы будут отвечать: Героям Слава! - С. Бандера", - написал автор Алексей Яковенко.

В петиции предлагается установить памятник на том месте, где когда-то находился Ленин.

Справочно. Предоставленная ВСУ информация о личности воина является предварительной. Им может быть военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура, считавшийся пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Он пропал возле Бахмута. Однако эти данные не окончательны.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленник произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.