Власть Киева просят установить памятник воину, расстрелянному россиянами за возглас "Слава Украине!", - петиция
8 марта на месте памятника Ленина в Киеве предлагают установить сооружение в память о расстрелянном российским войском украинском бойце
Соответствующая просьба появилась на сайте электронных петиций города Киева.
"Установить памятник Герою с заглавной буквы, Тимофею Николаевичу Шадуре, воину, который не побоялся в свой последний момент сказать врагу в лицо "Слава Украине!", за что был жестоко расстрелян россиянами. Установить с подписью: "И придет время, когда один скажет: Слава Украине! И миллионы будут отвечать: Героям Слава! - С. Бандера", - написал автор Алексей Яковенко.
В петиции предлагается установить памятник на том месте, где когда-то находился Ленин.
Справочно. Предоставленная ВСУ информация о личности воина является предварительной. Им может быть военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура, считавшийся пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года. Он пропал возле Бахмута. Однако эти данные не окончательны.
Напомним, 6 марта в сети появилось видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды жизни украинский пленник произнес "Слава Украине!". ОГПУ объявил о начале расследования по факту расстрела безоружного человека. Президент Украины Владимир Зеленский, генеральный прокурор, руководитель ОП, глава МИД и омбудсмен отреагировали на военное преступление РФ.
- "Герою слава. Мы найдем убийц": Зеленский отреагировал на расстрел россиянами украинского пленника за слова "Слава Украине!"
- Фракция "Слуга Народа" заявила, что планирует инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному войсками РФ украинскому воину после его идентификации.
- Ранее сообщалось, что расстрелянного Героя узнала на видео его сестра.
- 7 марта в ВСУ предварительно назвали имя бойца, которого оккупанты расстреляли за слова "Слава Украине".
- Представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя видео расстрела украинского солдата, назвал такие действия варварством.
- Украина уже ищет россиян, расстрелявших безоружного военнопленного. Оккупанты сознательно записали и обнародовали видео казни украинского защитника.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.18
Покупка 38.18Продажа 39.03
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное