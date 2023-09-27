"Власть хочет создать новый коррупционный котел": нардеп Синютка о ситуации с "военным" НДФЛ

Такое мнение высказал народный депутат Украины Олег Синютка в эфире телеканала "Еспресо".

"Власть хочет забрать деньги у территориальных громад и сконцентрировать их в Киеве. То есть, они хотят создать некий новый коррупционный котел, разделив деньги, которые сегодня поступают в местные бюджеты на Минстратегпром (Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, - ред.), вместо Минобороны, чтобы якобы финансировать предприятия военно-промышленного комплекса. Вторая часть будет направлена на госспецсвязи", - отметил Олег Синютка.

Нардеп рассказывает, что кратчайший путь от денег до поставки украинским военным государство хочет уничтожить.

"Государство ударило по волонтерам уголовными преследованиями и т.д. После этого ВСУ начали помогать местные бюджеты. В частности, тем, что военные называют расходным материалом: машины, дроны и прочее", - пояснил Синютка.

По его словам, это дискуссия о двух составляющих. С одной стороны, деньги как можно скорее должны быть у военных. С другой стороны, мы должны сохранить децентрализацию как основу нашего движения в ЕС и НАТО.

"Децентрализация дала людям ощущение возможности руководить громадой. Потому что мало делегировать полномочиями, под эти полномочия нужно давать деньги. И вокруг этого развернулась баталия в парламенте", – заявил нардеп.

"Европейская Солидарность" предлагает, чтобы 70% средств, поступающих от НДФЛ (налог на доходы физических лиц) были направлены на ВСУ, а 30% - на гражданскую оборону.

"Сегодня Хмельницкий областной совет, Закарпатский областной совет, Одесский горсовет поддерживают видение помочь военным и сохранить деньги за громадами", - резюмировал Синютка.