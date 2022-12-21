Власть и Зеленский лично наплевали на реформу КСУ
Поддержку не только fast track во вступлении в ЕС, а элементарно в оружии и деньгах, которые сейчас жизненно необходимы, становится получать значительно сложнее
Большая беда от таких манипуляций, как с законом о КСУ, не только в срыве реформ и даже не в саботаже евроинтеграции, которые должны произойти когда-то.
Это очень и очень вредит прямо сейчас.
Ведь даже среди стран ЕС поддержка Украины не является автоматической или единодушной. И добывать ее стоит фантастических усилий, в том числе самого Зеленского и его Офиса.
Даже вопреки тому, что во враждебные истории о нацистах или биолаборатории в Украине уже никто давно не верит.
Когда сама власть, а тем более сам Зеленский, делают такое , врагу только остается написать всем своим друзьям-скептикам Украины
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Но когда сама власть, а тем более сам Зеленский, делают такое, врагу только остается написать всем своим друзьям-скептикам Украины (которых еще на самом деле осталось дофига):
"Да посмотрите вы кому вы даете деньги и оружие. Мы же вам говорили, что они коррумпированы, вообще failed state, и все европейские ценности действительно имели в виду".
И на фоне реальной истории о том, как власть и Зеленский лично наплевали на ключевую рекомендацию по евроинтеграционной реформе #1, а партнерам даже не дали и слова сказать, в это начинают верить, причем массово.
То, что внедрение этого позора не должно произойти – это аксиома. И все, кто при этих условиях этому будут способствовать, точно играют не на стороне Украины. Сознательно или нет — неважно
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И поддержку не только fast track во вступлении в ЕС, а элементарно в оружии и деньгах, которые сейчас жизненно необходимы, становится получать значительно сложнее.
Ибо так мы теряем самые главные ресурсы — доверие и репутацию.
Так что я поздравляю тех, кто этот финт придумал.
Если вы хотели навредить Украине, то это удалось на все 300%.
PS Ну, а то, что внедрение этого позора не должно произойти – это аксиома. И все, кто при этих условиях этому будут способствовать, точно играют не на стороне Украины. Сознательно или нет – неважно.
Уже десяток ОО (список обновляется) обращается к международным партнерам не делегировать согласно этому закону членов ДГЭ.
А депутатов призываем как можно быстрее внести изменения в закон и учесть рекомендации Венецианской комиссии.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
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