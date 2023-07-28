Может, вы хотели припугнуть депутатов правящей фракции, чтобы они голосовали активнее.

Может, вы случайно прочли Конституцию, которая действительно не регулирует военное положение (для этого есть закон "О правовом режиме военного положения"), и вы решили поделиться с аудиторией своим открытием.

А может, вы действительно готовите выборы во время войны.

Мне, по большому счету, безразлично.

Я прочитал то же, что и сотни тысяч ребят в пикселе.

Вы заявили, что готовите выборы без военных.

Ибо никто не сделает так, чтобы военные голосовали в окопах. Никто не будет обустраивать участки под Бахмутом. Никто не будет отпускать сотни желающих поучаствовать в политической жизни и менять страну.

Вы фактически заявили, что дело военных – воевать молча. Без права голоса. А будущее страны решат без них. Без нас.

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Есть две новости.

Первая. Так не будет.

Вторая. Так никогда не будет.

Ничего не будет о нас без нас.

Точка.

P.S. Господин Стефанчук, обратите внимание на мудрые слова известного политического деятеля, господина Стефанчука. Этот господин Стефанчук, господин Стефанчук, 19 июня этого года в интервью УП сказал, цитирую: "Выборы во время войны разорвут страну".

Прислушайтесь к господину Стефанчуку, господин Стефанчук.

Внимательно прислушайтесь.

Очень.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

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