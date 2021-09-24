Власть готова увеличить расходы на субсидии в госбюджете на 2022 год, - Шмыгаль
Власть готова увеличить расходы на субсидии в государственном бюджете на 2022 год в случае нехватки средств
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Средств на субсидии в следующем году предусмотрено 41 млрд гривен в бюджете, что почти на 6 миллиардов больше, чем в этом году. Этих средств также мы планируем, что будет полностью достаточно по расчетам предприятия", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что в случае необходимости правительство вместе с Верховной Радой может принять решение по корректировке госбюджета.
"Будем прибавлять, как это было в прошлом году и в этом году", - сказал премьер.
Так, по его словам, выделенной в этом году суммы в 35,2 млрд грн на субсидии оказалось недостаточно и правительство просит Раду выделить еще 12 млрд грн.
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