Власть Гаити назвала фамилии убийц президента страны
Группа хорошо вооруженных наемников, которая участвовала в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, установили правоохранители Гаити
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Силам безопасности Гаити удалось определить, что наемники скрывались в доме в пригороде столицы Порт-о-Пренса, перестрелка во время их нейтрализации продолжалась до поздней ночи, в четверг власти задержали нескольких подозреваемых.
"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента. Там были ... 26 колумбийцев, опознанных по паспортам ..., а также двое американцев с Гаити", - сказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль.
Он продемонстрировал несколько колумбийских паспортов, а также штурмовые винтовки, мачете, рации и другие средства.
По его словам, 15 колумбийцев и два американца были захвачены, трое наемников ликвидированы, восемь находятся в бегах.
Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, которые принимали участие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.
Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер назвал имена причастных к участию в организации убийства американцев гаитянского происхождения, это 35-летний Джеймс Солейдж и 55-летний Джозеф Винсент. Представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что видел публикации СМИ на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть приведенные данные.
- Напомним, президент Гаити Моиз был убит в своей частной резиденции около 1:00 ночи по местному времени в среду, 7 июля.
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