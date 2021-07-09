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Власть Гаити назвала фамилии убийц президента страны

9 июля, 2021 пятница
07:38
Мир

Группа хорошо вооруженных наемников, которая участвовала в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, установили правоохранители Гаити

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Силам безопасности Гаити удалось определить, что наемники скрывались в доме в пригороде столицы Порт-о-Пренса, перестрелка во время их нейтрализации продолжалась до поздней ночи, в четверг власти задержали нескольких подозреваемых.

"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента. Там были ... 26 колумбийцев, опознанных по паспортам ..., а также двое американцев с Гаити", - сказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль.

Он продемонстрировал несколько колумбийских паспортов, а также штурмовые винтовки, мачете, рации и другие средства.

По его словам, 15 колумбийцев и два американца были захвачены, трое наемников ликвидированы, восемь находятся в бегах.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, которые принимали участие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.

Министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер назвал имена причастных к участию в организации убийства американцев гаитянского происхождения, это 35-летний Джеймс Солейдж и 55-летний Джозеф Винсент. Представитель Госдепа США Нед Прайс на брифинге заявил, что видел публикации СМИ на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть приведенные данные.

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убийство
полиция
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