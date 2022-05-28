"Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия". В Белгородской области РФ рашисты насилуют местных
СБУ перехватило разговор, где жена российского захватчика, работающая в правоохранительных органах РФ, рассказала о массовых изнасилованиях в Белгородской области. Этот регион является перевалочным пунктом для рашистов. Кроме того, в рассказе говорилось о девушке, которая познакомилась с русским солдатом, а тот привел ее к пятнадцати военным
Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .
"У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает жена оккупанта.
Россиянка утверждает, что случаев изнасилования увеличилось именно при прибытии на ротацию военных РФ из других регионов.
"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", - уточняет женщина.
Российские солдаты переодеваются в гражданскую одежду, покупают машины и начинают приставать к женщинам. Не стесняются приставать к несовершеннолетним прямо на улице.
Также женщина рассказывает о девушке, для которой знакомство с солдатом РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью военными.
- Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.
- Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.
- Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине оккупантами, однако эти люди не дают показания следователям.
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