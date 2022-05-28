Об этом информирует в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает жена оккупанта.

Россиянка утверждает, что случаев изнасилования увеличилось именно при прибытии на ротацию военных РФ из других регионов.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", - уточняет женщина.

Российские солдаты переодеваются в гражданскую одежду, покупают машины и начинают приставать к женщинам. Не стесняются приставать к несовершеннолетним прямо на улице.

Также женщина рассказывает о девушке, для которой знакомство с солдатом РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью военными.

Пытали мирных людей и насиловали несовершеннолетнюю девушку в Черниговской области: двум российским оккупантам сообщено о подозрении.

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.

Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине оккупантами, однако эти люди не дают показания следователям.

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