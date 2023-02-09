Пригожин оказался любителем, непрофессионалом, плохим мотиватором и вообще военкором.

И дело вовсе не в опасениях кремля, что, мол, "повар Путина" попытается побороться за власть, когда для "вождя" прозвучит последний и роковой колокольчик.

Дело – совсем в другом. В традиции "государства", которая культивировалась в России на протяжении сотен лет: с ее "острогами", "трудармиями", "штрафными батальонами" и т.д. Эта традиция заключается в том, что власть держит за решеткой по меньшей мере каждого третьего, а значит, ради, так сказать, "социальной адаптации", предлагает зэкам "умереть за родину". Неважно: на фронте или от непосильного труда на "стройках века".

Дело – совсем в другом. В традиции "государства", которая культивировалась в России на протяжении сотен лет: с ее "острогами", "трудармиями", "штрафными батальонами" и т.д. Эта традиция заключается в том, что власть держит за решеткой по меньшей мере каждого третьего, а потом, ради, так сказать, "социальной адаптации", предлагает зэкам "умереть за родину". Не важно: на фронте или от непосильного труда на "стройках века"

Теперь Пригожин может спокойно взяться за создание "консервативного движения" и не путаться под ногами настоящих специалистов. ISW еще в ноябре сообщал, что Евгений Викторович пытается привлечь электорат в России, одновременно заинтересованный в утверждении национального превосходства России и советской брутальной силе и выступающий против коррупции российской элиты. Поэтому для его нового амплуа "политика" не совсем подходит шлейф рекрутера в "местах удаленных".

И вернемся к российской уголовно-государственной традиции. Со времен Ивана Грозного, через империю Романовых, откровенно бандитский режим большевиков и в новейшую – "путинскую" Россию, она продолжается неустанно и последовательно. В русской "верхушке" или вокруг нее всегда вертелись мутные типы с криминальным прошлым или с привычками "зеков": всяческие малюты скуратовы, григории распутины. Ленин – тоже зек (правда, "политический") не побрезговал брать в свою "коммунистическую тусовку" реальных уголовников, того же Сталина, чтобы вовремя пополнять партийную казну разбоями банков и литерных поездов.

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Более того, криминал, тюрьмы, зеки стали частью "великой русской культуры", и почти каждый более или менее примечательный автор имел в своем наследии если не целые произведения, то хотя бы персонажей второго плана со "сроком". Если раньше, до социалистического периода, это выглядело больше, как экзотика, этакая "перчинка" к литературному "блюду", то у Платонова, Шукшина и других мы видим уже тотальный "томно-тоскливый" культ тюремного быта. Такая, знаете, "советская брутальная сила"...

Криминал, тюрьмы, зеки стали частью "великой русской культуры", и почти каждый более-менее примечательный автор имел в своем наследии если не целые произведения, то хотя бы персонажей второго плана со "сроком". Если раньше, до социалистического периода, это выглядело больше, как экзотика, этакая "перчинка" к литературному "блюду", то у Платонова, Шукшина и других мы видим уже тотальный "томно-тоскливый" культ тюремного быта

Не говорю уже о масскультуре, тюремном фольклоре, завернутом в одеяния так называемого "шансона", хотя и близко к популярному французскому вокальному жанру не лежал, или же массив киноматографа, где чуть ли не в каждой ленте можно найти или криминального типа, или героев, что вполне заслуживают на нары.

Поэтому российская государственная машина никак не могла смириться с тем, что гигантский потенциальный резерв пушечного мяса для украинского фронта будет управляться каким-нибудь "пришельцем". Несмотря на авторитет Пригожина и его влияния. И, конечно, Сергей Шойгу будет только потирать руки после соответствующего решения Совбеза России, которое отобрало у "повара-музыканта" полномочия набирать зэков для войны, чтобы обжаловать сомнительные "победы" "российского воинства", говорить, что минобороны украло заслугу во взятии псиной будки в Соледаре у доблестных витязей с "татушками".

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Именно государство, а не сомнительные персонажи, теперь будут формировать культ зека-"освободителя", заботиться о его адвокации, льготах, оказании почестей памяти погибших. Именно государство, взрастившее целое поколение уголовников, вправе распоряжаться их жизнями, смертями и посмертным флером славы. Не забывая, конечно, и о себе: ведь открывать мемориальные доски в школах, где учился такой "ценный кадр", будут политики. А это – узнаваемость, свидетельство "патриотизма", словом, пиар.

И вполне естественным, по-моему, было бы исполнение на этих торжествах "Владимирского централа". Чем не новый гимн для зоны на 1/6 земного шара?

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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