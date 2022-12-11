Об этом говорится на сайте президента в приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Известно, что санкции СНБО ввели против митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Андрея Коваленко, настоятеля Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александра Прокопенко и митрополита Луганского и Алчевского УПЦ МП Василия Поворозню.

Кроме того, в списке также настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александра Федорова, митрополит Бориспольского и Броварского УПЦ МП Антония, управляющего делами УПЦ МП Ивана Паканыча.

Также Совет нацбезопасности наложил санкции на митрополита Черновицкого и Буковинского УПЦ МП Мелетия, главы отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентина Егоренко и архиепископа Константиновского Паисия, викария Горловской епархии УПЦ МП Виктора Шинкарева.

Известно, что ограничения против них всех были введены на пять лет. Санкции предусматривают, в частности, блокирование активов, аннулирование полученных лицензий, лишение государственных наград и запрет на вывод средств за пределы Украины.

22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

25 ноября Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методики из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов.

28 ноября стало известно, что в храмах УПЦ (МП) Тернопольской и Прикарпатской СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков. 30 ноября силовики провели обыски в монастыре Мукачевской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье. Там нашли брошюры с отрицанием независимости Украины.

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